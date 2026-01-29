На трассе в Рязанской области автовоз вылетел в кювет
ДТП произошло в четверг, 29 января, в поселке Гусь-Железный в Касимовском округе. Водитель автовоза не справился с управлением и вылетел в кювет. Информации о пострадавших нет.
На трассе в Рязанской области автовоз вылетел в кювет. Об этом сообщает паблик «Автоклуб Касимова».
