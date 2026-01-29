Мэрия отчиталась перед депутатами об уборке Рязани от снега

На заседании депутаты интересовались об уборке города в условиях снегопада. Представители администрации ответили, что на улицах работает почти вся техника, и уборка ведется на всех ключевых участках. Подрядные организации очищают тротуары во всех районах по заключенным контрактам.

Стали известны итоги заседания Рязанской городской Думы 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В Букрино, Варских Рязанского района и Пальных Рыбновского района выделили 110 земельных участков для многодетных семей.

Муниципальную собственность безвозмездно передали отделу МВД России по Октябрьскому району Рязани для размещения пунктов участковых уполномоченных полиции.

Многодетных родителей Максима и Татьяну Салекиных предложили наградить медалью ордена «Родительская слава», а депутата Рязанской городской Думы Александра Чайку — почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

Рязанская городская Дума утвердила соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургской, Ульяновской, Челябинской городскими думами, Мелитопольским городским советом депутатов, Волгоградскими, Тюменскими и Якутскими городскими думами. «Развитие и укрепление сотрудничества между представительными органами разных регионов стали одним из ключевых направлений нашей работы», — подчеркнула глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

В рамках проекта «Муниципальный диалог» она провела встречи с коллегами из других регионов, организовала форумы, конференции и круглые столы с участием представителей муниципалитетов. Были выстроены конструктивные рабочие отношения, что привело к подписанию соглашений с представительными органами семи городов.

Фото: пресс-служба Рязанской Гордумы.