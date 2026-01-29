Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
ЦБ USD 76.27 -0.28 29/01
ЦБ EUR 91.3 0.37 29/01
Нал. USD 76.70 / 76.70 29/01 12:45
Нал. EUR 91.40 / 91.60 29/01 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 693
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 932
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 411
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия отчиталась перед депутатами об уборке Рязани от снега
На заседании депутаты интересовались об уборке города в условиях снегопада. Представители администрации ответили, что на улицах работает почти вся техника, и уборка ведется на всех ключевых участках. Подрядные организации очищают тротуары во всех районах по заключенным контрактам.

Стали известны итоги заседания Рязанской городской Думы 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В Букрино, Варских Рязанского района и Пальных Рыбновского района выделили 110 земельных участков для многодетных семей.

Муниципальную собственность безвозмездно передали отделу МВД России по Октябрьскому району Рязани для размещения пунктов участковых уполномоченных полиции.

Многодетных родителей Максима и Татьяну Салекиных предложили наградить медалью ордена «Родительская слава», а депутата Рязанской городской Думы Александра Чайку — почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

Рязанская городская Дума утвердила соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургской, Ульяновской, Челябинской городскими думами, Мелитопольским городским советом депутатов, Волгоградскими, Тюменскими и Якутскими городскими думами. «Развитие и укрепление сотрудничества между представительными органами разных регионов стали одним из ключевых направлений нашей работы», — подчеркнула глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

В рамках проекта «Муниципальный диалог» она провела встречи с коллегами из других регионов, организовала форумы, конференции и круглые столы с участием представителей муниципалитетов. Были выстроены конструктивные рабочие отношения, что привело к подписанию соглашений с представительными органами семи городов.

На заседании депутаты интересовались об уборке города в условиях снегопада. Представители администрации ответили, что на улицах работает почти вся техника, и уборка ведется на всех ключевых участках. Подрядные организации очищают тротуары во всех районах по заключенным контрактам.

Фото: пресс-служба Рязанской Гордумы.