Мэрия: городские службы в Рязани работают в усиленном режиме из-за снегопадов

По данным ведомства, рано утром комбинированные дорожные машины Дирекции благоустройства начали сгребать снег с проезжих частей и тротуаров. При этом дороги обрабатывают от гололеда. Отмечается, что работы проведут повторно по мере выпадения осадков. Кроме того, как заявили в мэрии, на очистку подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, больницам, школам, детским садам привлечены 75 сотрудников. К уборке тротуаров во всех районах города привлечены подрядные организации.

Городские службы в Рязани работают в усиленном режиме из-за снегопадов. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ведомства, рано утром комбинированные дорожные машины Дирекции благоустройства начали сгребать снег с проезжих частей и тротуаров. При этом дороги обрабатывают от гололеда. Отмечается, что работы проведут повторно по мере выпадения осадков.

Кроме того, как заявили в мэрии, на очистку подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, больницам, школам, детским садам привлечены 75 сотрудников. К уборке тротуаров во всех районах города приступили подрядные организации.

Также очищают дворы в жилых кварталах от снега. Организована погрузка и вывоз снежных валов, заключили в публикации.

Ранее стало известно, что на дорогах Рязанской области организовали круглосуточное дежурство из-за снегопада.