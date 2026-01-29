Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
ЦБ USD 76.27 -0.28 29/01
ЦБ EUR 91.3 0.37 29/01
Нал. USD 76.70 / 76.70 29/01 12:45
Нал. EUR 91.40 / 91.60 29/01 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 693
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 932
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 411
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия: городские службы в Рязани работают в усиленном режиме из-за снегопадов
По данным ведомства, рано утром комбинированные дорожные машины Дирекции благоустройства начали сгребать снег с проезжих частей и тротуаров. При этом дороги обрабатывают от гололеда. Отмечается, что работы проведут повторно по мере выпадения осадков. Кроме того, как заявили в мэрии, на очистку подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, больницам, школам, детским садам привлечены 75 сотрудников. К уборке тротуаров во всех районах города привлечены подрядные организации.

Городские службы в Рязани работают в усиленном режиме из-за снегопадов. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ведомства, рано утром комбинированные дорожные машины Дирекции благоустройства начали сгребать снег с проезжих частей и тротуаров. При этом дороги обрабатывают от гололеда. Отмечается, что работы проведут повторно по мере выпадения осадков.

Кроме того, как заявили в мэрии, на очистку подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, больницам, школам, детским садам привлечены 75 сотрудников. К уборке тротуаров во всех районах города приступили подрядные организации.

Также очищают дворы в жилых кварталах от снега. Организована погрузка и вывоз снежных валов, заключили в публикации.

Ранее стало известно, что на дорогах Рязанской области организовали круглосуточное дежурство из-за снегопада.