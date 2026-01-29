Маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребёнка в России составит 730 000 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Для второго и последующих детей выплаты поднимут до 930 000 рублей, передают «Ведомости».

По словам Мишустина, повышение коснётся как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, выданных ранее. Таким образом, семьи смогут получить увеличенные выплаты вне зависимости от того, когда был оформлен сертификат.

Кроме того, с февраля в стране проиндексируют более 40 пособий и социальных выплат. Премьер отметил, что индексация будет произведена с учётом уровня потребительской инфляции за прошлый год. В частности, единовременное пособие по рождению ребёнка увеличат до 28 500 рублей. Ранее оно составляло 26 941 рубль.

Рост маткапитала призван поддержать семьи и стимулировать рождение детей, подчеркнул Мишустин, добавив, что меры охватывают как новые семьи, так и тех, кто уже получил сертификаты.