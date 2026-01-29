Линейка гибридных кроссоверов EXEED EXLANTIX ET пополнилась новым вариантом интерьера

Салон новинки выполнен в коричневых тонах. В отделке использованы натуральная кожа Nappa, алькантара и мягкие панели.

Салон новинки выполнен в коричневых тонах. В отделке использованы натуральная кожа Nappa, алькантара и мягкие панели.

Кроссовер оборудован электронной приборной панелью, панорамной крышей, климат-контролем второго ряда, вентиляцией и массажем сидений, а также режимом «нулевой гравитации» для обеспечения максимального комфорта пассажиров.

EXLANTIX ET оснащен 30 интеллектуальными ассистентами водителя, более чем 20 датчиками, камерами и сонарами, которые обеспечивают высокий уровень безопасности в любых дорожных условиях. Кроссовер адаптирован к эксплуатации в России: кузов надежно защищен от коррозии, а «зимний пакет» включает обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов: 197-сильного на передней оси и 265-сильного на задней. Пиковая мощность системы достигает 469 лошадиных сил, а «30-минутная» — 190 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 4,8 секунды.

EXEED EXLANTIX ET с коричневым вариантом салона уже в наличии в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной.

Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 771-771.