Губернатор Павел Малков празднует день рождения 29 января

В четверг, 29 января, свой 46-й день рождения отмечает губернатор Рязанской области Павел Малков. В этот день редакция информационного агентства РЗН. инфо искренне желает главе региона крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо рязанцев. Павел Малков возглавляет Рязанскую область с 2022 года, и за это время в регионе реализован целый ряд значимых проектов. Редакция РЗН. инфо благодарит губернатора за ответственность, с которой он подходит к решению задач развития области, и желает ему мудрости в принятии решений, опоры в коллективе единомышленников и поддержки жителей региона.

