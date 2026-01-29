ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Европейский союз включил Россию в черный список по отмыванию денег, и это решение вступило в силу 29 января. Решение о внесении России в черный список было принято Европейской комиссией в декабре прошлого года и вступило в силу после того, как государства ЕС не выразили возражений против него. Как отметили в пресс-службе, данное решение было реализовано по процедуре умолчания в Совете ЕС.

Согласно информации, опубликованной в газете Politico, это решение обяжет финансовые учреждения в странах ЕС усилить контроль за всеми транзакциями, а также вынудит банки, которые еще не предприняли никаких действий, принять меры по снижению рисков.