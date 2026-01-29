Депутаты предложили не штрафовать водителей за нарушения правил парковки в снегопады

«Прошу Вас не привлекать граждан к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ в случаях, когда дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест либо иные элементы, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств, скрыты снежным покровом, осадками либо другими метеорологическими явлениями, исключающими их различимость», — сказано в письме.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил отменить штрафы за парковку во время сильных снегопадов. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение начальнику главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову.

Гусев отметил, что во время сильных осадков дорожная разметка, знаки, границы парковок, бордюры и газоны сливаются с окружающей средой, становясь неразличимыми.