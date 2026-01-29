Банковские переводы могут блокировать из-за комментариев к ним

Комментарии, указывающие на использование карты для бизнеса, часто приводят к блокировке. Например, фразы «оплата услуг», «за товар» или «аренда» могут вызвать приостановку перевода. Хаминский рекомендует не заполнять поле «сообщение получателю», а передавать информацию через SMS или мессенджеры, чтобы избежать блокировки.

Банковские приложения позволяют оставлять комментарии при переводах, но некоторые выражения могут вызвать блокировку операции. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм».

По словам эксперта, все банки обязаны соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег. Отмечается, что 22% переводов между гражданами проверяются дополнительно, а доля заблокированных операций в 2024 году выросла на 15%.

Комментарии, указывающие на использование карты для бизнеса, часто приводят к блокировке. Например, фразы «оплата услуг», «за товар» или «аренда» могут вызвать приостановку перевода. Хаминский рекомендует не заполнять поле «сообщение получателю», а передавать информацию через SMS или мессенджеры, чтобы избежать блокировки.