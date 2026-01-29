Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

«Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal. Также астронавты обнаружили новую планету HD 137010 b с радиусом на 6% больше земного, используя данные телескопа «Кеплер». Она может находиться в обитаемой зоне звезды, с годом в 355 земных дней.

Исследователи из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружили планету HD 137010 b в 146 световых годах от Земли. Она может поддерживать жизнь: её параметры схожи с земными и марсианскими. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal.

Также астронавты обнаружили новую планету HD 137010 b с радиусом на 6% больше земного, используя данные телескопа «Кеплер». Она может находиться в обитаемой зоне звезды, с годом в 355 земных дней. Температура на поверхности может достигать -70 градусов Цельсия из-за тусклости звезды.