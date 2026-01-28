За сутки более 10 пешеходов нарушили ПДД в Рязани

Накануне сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеходный переход». Отмечается, что эти мероприятия проводились с целью снижения аварийности с участием пеших участников дорожного движения. В ходе рейда выявлено более 10 нарушений, совершенных пешеходами.