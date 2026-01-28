Врач заявила, что постельное белье нужно менять не менее раза в неделю

По словам врача-терапевта Ольги Александровой, на ткани копятся бактерии, микрочастицы кожи и пылевые клещи. Согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю. Однако в случаях аллергии или наличии питомцев в доме делать это нужно каждые 2-3 дня. При этом в данном случае раз в несколько месяцев важно обновлять и сами подушки.

