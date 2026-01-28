В Рыбном два дня подряд будут массово отключать свет

29 января с 10:00 до 15:00 в Рыбном планово отключат свет по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская. 28 января и 29 января с 16:00 до 16:20 в Рыбном не будет света по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская; Юбилейная; Пролетарская; МОГЭС; Радужная; Березовая; Комсомольская; 2-я Новая; Прогресса; Новосельская; 2-й квартал Прогресса; Интернациональная; Большая.

