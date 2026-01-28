Рязань
29 января с 10:00 до 15:00 в Рыбном планово отключат свет по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская. 28 января и 29 января с 16:00 до 16:20 в Рыбном не будет света по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская; Юбилейная; Пролетарская; МОГЭС; Радужная; Березовая; Комсомольская; 2-я Новая; Прогресса; Новосельская; 2-й квартал Прогресса; Интернациональная; Большая.

В Рыбном два дня подряд будут массово отключать свет. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.

29 января с 10:00 до 15:00 в Рыбном планово отключат свет по улицам:

  • Театральная;
  • Пионерская;
  • Радужная;
  • Заречная;
  • 2-я Заречная;
  • 1-я Железнодорожная;
  • 2-я Железнодорожная;
  • Паровозная;
  • Солнечная;
  • Деповская.

28 января и 29 января с 16:00 до 16:20 в Рыбном не будет света по улицам:

  • Театральная;
  • Пионерская;
  • Радужная;
  • Заречная;
  • 2-я Заречная;
  • 1-я Железнодорожная;
  • 2-я Железнодорожная;
  • Паровозная;
  • Солнечная;
  • Деповская;
  • Юбилейная;
  • Пролетарская;
  • МОГЭС;
  • Радужная;
  • Березовая;
  • Комсомольская;
  • 2-я Новая;
  • Прогресса;
  • Новосельская;
  • 2-й квартал Прогресса;
  • Интернациональная;
  • Большая.