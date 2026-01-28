В Рыбном два дня подряд будут массово отключать свет
29 января с 10:00 до 15:00 в Рыбном планово отключат свет по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская. 28 января и 29 января с 16:00 до 16:20 в Рыбном не будет света по улицам: Театральная; Пионерская; Радужная; Заречная; 2-я Заречная; 1-я Железнодорожная; 2-я Железнодорожная; Паровозная; Солнечная; Деповская; Юбилейная; Пролетарская; МОГЭС; Радужная; Березовая; Комсомольская; 2-я Новая; Прогресса; Новосельская; 2-й квартал Прогресса; Интернациональная; Большая.
В Рыбном два дня подряд будут массово отключать свет. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.
29 января с 10:00 до 15:00 в Рыбном планово отключат свет по улицам:
- Театральная;
- Пионерская;
- Радужная;
- Заречная;
- 2-я Заречная;
- 1-я Железнодорожная;
- 2-я Железнодорожная;
- Паровозная;
- Солнечная;
- Деповская.
28 января и 29 января с 16:00 до 16:20 в Рыбном не будет света по улицам:
- Театральная;
- Пионерская;
- Радужная;
- Заречная;
- 2-я Заречная;
- 1-я Железнодорожная;
- 2-я Железнодорожная;
- Паровозная;
- Солнечная;
- Деповская;
- Юбилейная;
- Пролетарская;
- МОГЭС;
- Радужная;
- Березовая;
- Комсомольская;
- 2-я Новая;
- Прогресса;
- Новосельская;
- 2-й квартал Прогресса;
- Интернациональная;
- Большая.