В Рязанском кремле поздравили супругов, проживших в браке 50 лет

В среду, 28 января, в Рязанском кремле состоялась церемония чествования супругов, отметивших золотую свадьбу. Поздравление организовал Сервис-ЗАГС, передает ИД «Пресса».

Поздравления принимали настоятель Покровского храма села Поляны отец Димитрий (Ромащенко) и матушка Валентина. Супруги познакомились в 1975 году в Борисоглебском храме: Валентина помогала реставрировать плащаницу Божией Матери, а будущий муж служил иподиаконом у правящего епископа.

В семье трое сыновей и пятеро внуков. Старший сын Серафим работает в музее-заповеднике Сергея Есенина, средний, Константин, участвует в специальной военной операции, младший, Андрей, самозанятый.

С юбилеем супругов поздравили митрополит Рязанский и Михайловский Марк и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Супругам вручили икону, поздравительный адрес и памятные подарки.