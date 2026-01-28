В Рязанской областной Думе состоялось первое заседание весенней сессии

Выступая перед депутатами, председатель регионального парламента Аркадий Фомин рассказал о задачах и основных направлениях законотворческой деятельности.

В среду, 28 января, состоялось открытие весенней сессии областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Главный и безусловный приоритет — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Совместно с правительством мы смогли выстроить в регионе комплексную систему поддержки участников СВО. Рязанская область отмечена как один из лидеров в этой работе. Продолжим расширять региональные меры помощи нашим бойцам и их близким, выезжать в расположение наших частей, доставлять гуманитарные грузы», — отметил он.

Отмечается, что рязанские депутаты будут совершенствовать социальное законодательство для поддержки семей с детьми.

-«Наша задача — постараться сделать все возможное, чтобы как можно больше было многодетных семей и семьи были крепкими. От этого напрямую зависит будущее. Только за последние годы были приняты десятки законов, направленных на улучшение демографической ситуации. Нам нужно проанализировать, как они работают на практике, насколько эффективны», — подчеркнул спикер регионального парламента.

По его словам, наиболее важные законопроекты весенней сессии будут связаны с выполнением социальных обязательств перед жителями области. На особом контроле депутатского корпуса, как и в предыдущие годы, остаются вопросы обеспечения рязанцев льготными лекарственными препаратами, предоставления земельных участков многодетным семьям, жилья детям-сиротам.

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин уточнил, что в регионе реализуются 12 нацпроектов в рамках 24 государственных программ. Продолжится строительство и ремонт школ, лечебных учреждений, дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство общественных пространств. Спикер регионального парламента поблагодарил федеральных коллег и лично председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова за поддержку и внимание к Рязанской области.

«Нашему региону дополнительно выделено более 30 млн рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений. Всего по нацпроекту „Молодежь и дети“ на эти цели будет направлено 592 млн рублей», — отметил Аркадий Фомин.

Особый акцент глава парламента сделал на работе по контролю за эффективностью расходования бюджетных средств.

«На заседании правительства губернатор Павел Малков отметил особую роль депутатского корпуса в контрольных мероприятиях. Напомню, 2 февраля завершается прием заявок на участие в конкурсе поддержки местных инициатив. Скоро будут известны победители во всех муниципалитетах. У каждого из нас должен быть список объектов, которые будут строиться, ремонтироваться с участием областных, федеральных средств в каждом округе. Контролируем качество, сроки работ вместе с жителями, представителями администрации. Реагируем на все обращения, жалобы граждан, которые к нам поступают», — заявил Фомин.

В рамках «правительственных часов» парламентарии подведут итоги прошедшего налогового года, проанализируют влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области, рассмотрят возможности платформенной экономики для развития региона, будут обсуждаться темы, связанные с перспективами укрепления агропромышленного комплекса, благоустройством сельских территорий, развитием детско-юношеского спорта.

Также Фомин напомнил, что 2026 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом единства народов России и предложил коллегам активно участвовать в мероприятиях.

«В наступившем году на федеральном уровне планируется усилить акцент на укрепление межнационального согласия, в том числе на реализацию госнацполитики в регионах и муниципалитетах. Мы, депутаты, конечно, должны подключиться к этой работе», — отметил депутат.

В завершении обращения к депутатам Аркадий Фомин пожелал успешной деятельности в весеннюю сессию.