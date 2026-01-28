В Рязанской областной Думе состоялись II Рождественские парламентские встречи

Во вторник, 27 января, в Рязанской областной Думе прошли Рождественские парламентские встречи, посвященные теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Об этом сообщили на сайте региональной облдумы.

В мероприятии приняли участие представители областного законодательного собрания, правительства региона, Рязанской епархии, научного сообщества, общественных организаций, студенты.

Открывая форум, спикер регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что Рождественские чтения, ежегодно организуемые на федеральном уровне, давно стали эффективной площадкой для обмена мнениями и обсуждения важнейших проблем.

«В Рязанской областной Думе такая встреча проводится во второй раз. Мы видим, что в обществе есть запрос на честный разговор о ценностях, смыслах и ответственности, о том, на чем мы воспитываем молодое поколение и каким видим будущее России, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Наша страна сейчас сталкивается с множеством угроз, одна из которых связана с демографической ситуацией. Государство создает материальные условия для повышения рождаемости. Это, безусловно, важно, но не самое главное. Большая крепкая семья, традиционные семейные ценности, христианские заповеди — вот что должно быть основой нашей идеологии. В наших традициях — соборность, духовное единение людей, помощь друг другу, способность объединяться для решения задач в масштабах страны, коллектива, всего общества. Благодаря этому мы не раз изгоняли врага со своей земли, совершали мировые открытия, преодолевали испытания».

Губернатор Рязанской области Павел Малков важнейшей общей задачей назвал противостояние современным вызовам, в том числе попыткам разлагать общество.

«Особый приоритет — это работа с детьми и молодежью, духовное просвещение, привитие любви к Родине. Все это очень важно. Участвовать в этом должны абсолютно все: органы власти, учреждения образования и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации, церковь, — заявил глава региона. — В прошлом году в Рязанской области был открыт центр патриотического воспитания „Зарница“, в развитии которого нам помогают ветераны боевых действий, участники программы „ГЕРОИ62“. Мы взаимодействуем с Фондом „Защитники Отечества“, Ассоциацией ветеранов СВО, Движением Первых, обществом „Знание“. Это наша большая комплексная работа, которую мы обязательно будем продолжать и усиливать».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем выступлении сосредоточил внимание на теме нравственности, отметив, что ее отсутствие порождает многие проблемы современности, дезориентированность людей и разрушение в умах системы ценностей. Архипастырь указал на первостепенное значение всесторонней просветительской работы, выразив убеждение, что от этого зависит и нравственность, и экономика, и в целом судьба народа. Владыка поблагодарил главу региона Павла Малкова, председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина и всех причастных за инициативу и участие в совместной деятельности.

В рамках Рождественских парламентских встреч обсуждались аспекты формирования личности, а также значимость авторитета наставника в процессе духовного становления и нравственного просвещения. С докладами выступили ректор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Дмитрий Боков и председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии иерей Павел Коньков. По итогам заседания будет подготовлен план дальнейшей работы, в который войдут озвученные инициативы и предложения.

В фойе регионального парламента была организована выставка работ учащихся детской художественной школы № 1 города Рязани «Мое Рождество» и экспозиция Рязанской епархиальной библиотеки «Православная книга с древних времен до наших дней». Для гостей выступили Рязанский камерный хор и мужской вокальный ансамбль Рязанской епархии.