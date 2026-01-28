В Рязанской области случился пожар в доме

Пожар произошел около 9:00 28 января на улице Войкова в Спасске. Загорелся частный дом. Как рассказали соседи «Прессе», постоянно в нем никто не живет. Дом тушили два пожарных расчета. Огонь повредил дом изнутри и крышу. Соседние строения не пострадали. Отмечается, что причину пожара установят специалисты.

В Рязанской области случился пожар в доме. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар произошел около 9:00 28 января на улице Войкова в Спасске. Загорелся частный дом. Как рассказали соседи «Прессе», постоянно в нем никто не живет.

Дом тушили два пожарных расчета. Огонь повредил дом изнутри и крышу. Соседние строения не пострадали.

Отмечается, что причину пожара установят специалисты.