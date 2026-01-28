В Рязанской области сгорела мастерская сельхозпредприятия

28 января в селе Мордово Сараевского округа горела мастерская сельхозпредприятия. Об этом сообщает ИД «Пресса». Со слов работников пожарно-спасательной части, сообщение о возгорании поступило около 7 часов утра. Пожар тушили три машины и восемь человек личного состава. В результате инцидента огнем повреждено здание. Отмечается, что техника, которая находилась в мастерской, не пострадала, ее успели эвакуировать. В данный момент выясняются причины пожара.