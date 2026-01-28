В Рязанской области произошел пожар, очевидцы сообщили о громком хлопке
Инцидент произошел 28 января. По словам очевидцев, возгорание произошло в поле около деревни Спирино Клепиковского района. Отмечается, что перед этим жители слышали громкий хлопок.
В Рязанской области произошел пожар, очевидцы сообщили о громком хлопке. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел 28 января. По словам очевидцев, возгорание произошло в поле около деревни Спирино Клепиковского района.
Отмечается, что перед этим жители слышали громкий хлопок.