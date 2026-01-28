В Рязанской области к 28 января высота сугробов достигла 59 сантиметров

В Рязанской области к 28 января высота сугробов достигла 59 сантиметров. Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России». Конкретно такой показатель зафиксировали в Туме. В Рязани высота снега составила 35 см. Помимо этого, на сегодняшний день в Сасово снежный покров достигает 28 см, а в Ряжске — 33 см. Также в поселках Скопинского округа Павелец и Касимовского округа Елатьма — 25 и 44 см.