В Рязани выпустили марку к 200-летию Салтыкова-Щедрина

В Рязанской областной библиотеке им. Горького 27 января прошла церемония гашения почтового блока, посвященного 200-летию со дня рождения сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

На марке изображен портрет писателя, а на полях блока — цитаты и иллюстрации к его произведениям: «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц», «Медведь на воеводстве», «История одного города».

Номинал марки 200 рублей, тираж — 17 000 экземпляров. В ближайшее время их можно будет приобрести в почтовых отделениях. Также к выпуску подготовлены конверты первого дня и штемпели специального гашения для Рязани и других городов России.

Справка: Салтыков-Щедрин был вице-губернатором Рязани в 1858 году, а после ухода с государственной службы в 1868 году посвятил себя литературе, став одним из самых известных сатириков XIX века.