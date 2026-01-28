В Рязани отключили воду в двух поселках без предупреждения, ее нет уже сутки

В Рязани отключили воду как минимум в двух поселках — Храпово и Божатково — без предварительного уведомления. По словам жителей, водоснабжение отсутствует уже более суток. Об этом 28 января корреспонденту РЗН. Инфо сообщили местные жители.
«Приехала домой вечером после работы, а у нас отключили воду. Утром с семьей шутили, что наберем снега и будем умываться талой водой. Даже воды про запас набрать не успели — все произошло без предупреждения», — рассказала жительница поселка Храпово.
Другие читатели уточнили, что в поселке Храпово воду отключили еще 27 января около 14:00.
Корреспондент позвонила в рязанский «Водоканал». На номер диспетчерской службы ответил голосовой робот. Согласно сообщению, ремонтные работы в поселках Храпово и Божатково, а также на улицах Стройкова, Ленинского Комсомола и 10-й линии продлятся до 18:00.
Холодную воду на улицах Центральной и Юбилейной в Дядькове планируют подать не раньше 17:00 — до этого времени будут продолжаться ремонтно-восстановительные работы.
В деревне Канищево, микрорайоне Канищево и поселке Семчино работы завершатся к 22:00.
Аварию подтвердили и в горадминистрации.
«Из-за аварии на Михайловском шоссе временно отключили холодную воду в двух поселках: Храпово и Божатково. На месте работает бригада Водоканала», — сообщили в мэрии в соцсетях в ответ на жалобы рязанцев.
Отметим, что о некоторых плановых отключениях 28 января жителей предупреждали заранее — во вторник, 27 января. Однако аварийное отключение в поселках Храпово и Божатково, начавшееся днем 27 января, предварительного уведомления не получило.