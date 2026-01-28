В Рязани отключили воду в двух поселках без предупреждения, ее нет уже сутки

В Рязани отключили воду как минимум в двух поселках — Храпово и Божатково — без предварительного уведомления. По словам жителей, водоснабжение отсутствует уже более суток. Об этом 28 января корреспонденту РЗН. Инфо сообщили местные жители. «Приехала домой вечером после работы, а у нас отключили воду. Утром с семьей шутили, что наберем снега и будем умываться талой водой. Даже воды про запас набрать не успели — все произошло без предупреждения», — рассказала жительница поселка Храпово.