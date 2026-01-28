В Рязани образовались 9‑балльные пробки
Вечером в среду, 28 января, в Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
Наиболее сложная ситуация сложилась улице Ленина, Московском шоссе, улице Гагарина, Солотчинском шоссе, улице Циолковского, улице Гоголя.
Согласно картам, в городе зафиксировали 4 ДТП.