В Рязани автобус сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло 27 января, примерно в 16:00, около дома № 5 по улице Попова. По предварительной информации полицейских, 61-летний рязанец, управляя автобусом ПАЗ, сбил 41-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина пострадала. Ей требовалась медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.