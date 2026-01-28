Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 541
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 772
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 358
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 660
В Ростовской области школьницу ударили головой об дверь из-за гибели отца на СВО

В Ростовской области 12-летняя школьница стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Девочка подвергалась насмешкам из-за гибели своего отца в зоне СВО. По словам подруги, над ней издевались уже длительное время.

Один из одноклассников, подождав выхода школьницы из класса, ударил ее головой о дверной косяк. Девочка потеряла сознание.

Отмечается, что о случившемся матери школьницы сообщили не педагоги, а ее подруга.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело. В школе № 1 станицы Ольгинская проводится проверка.

Фото: Плохие новости.