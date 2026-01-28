В Ростовской области школьницу ударили головой об дверь из-за гибели отца на СВО

В Ростовской области 12-летняя школьница стала жертвой буллинга со стороны одноклассников. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Девочка подвергалась насмешкам из-за гибели своего отца в зоне СВО. По словам подруги, над ней издевались уже длительное время.

Один из одноклассников, подождав выхода школьницы из класса, ударил ее головой о дверной косяк. Девочка потеряла сознание.

Отмечается, что о случившемся матери школьницы сообщили не педагоги, а ее подруга.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело. В школе № 1 станицы Ольгинская проводится проверка.

Фото: Плохие новости.