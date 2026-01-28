Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 541
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 772
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 358
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 660
В России введут обязательные психологические консультации для беременных
В России вступает в силу новый порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология», который включает обязательные консультации беременных женщин с психологом дважды на протяжении беременности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов, передает Интерфакс. По словам Климова, данное нововведение направлено на обеспечение социальной и психологической адаптации беременных женщин, а также на предоставление информации о ключевых аспектах течения беременности. Консультации помогут своевременно решать возникающие проблемы и подготовить женщин к предстоящим родам.

