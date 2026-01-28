В России введут обязательные психологические консультации для беременных

В России вступает в силу новый порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология», который включает обязательные консультации беременных женщин с психологом дважды на протяжении беременности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов, передает Интерфакс. По словам Климова, данное нововведение направлено на обеспечение социальной и психологической адаптации беременных женщин, а также на предоставление информации о ключевых аспектах течения беременности. Консультации помогут своевременно решать возникающие проблемы и подготовить женщин к предстоящим родам.

В России вступает в силу новый порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология», который включает обязательные консультации беременных женщин с психологом дважды на протяжении беременности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов, передает Интерфакс.

По словам Климова, данное нововведение направлено на обеспечение социальной и психологической адаптации беременных женщин, а также на предоставление информации о ключевых аспектах течения беременности. Консультации помогут своевременно решать возникающие проблемы и подготовить женщин к предстоящим родам.