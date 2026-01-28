В России учредили День военной полиции

Президент России Владимир Путин установил День военной полиции в Вооруженных силах РФ. Праздничная дата будет отмечаться ежегодно 8 февраля.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ президента от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».