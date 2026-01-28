В РГРЭС сообщили о восстановлении света на 16 улицах Рязани

В РГРЭС сообщили о восстановлении электроэнергии в районе Голенчино. Как уточнили в пресс-службе, из-за технологических нарушений в 11:30 свет пропал. Напомним, отключение затронуло адреса: Светлый проезд, Старообрядческий проезд, Светлая и др. Отмечается, что в 13:46 электроэнергию восстановили в полном объёме.

