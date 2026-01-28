В Пронске на свалке пьяный мужчина угрожал ножом собутыльнику

В Пронском районе полицейские вмешались в конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, один из которых угрожал приятелю ножом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Рязанской области. В полицию обратился 51-летний житель Пронска. Он сообщил, что в сторожке на свалке на окраине поселка его знакомый угрожает ему убийством.

В Пронском районе полицейские вмешались в конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, один из которых угрожал приятелю ножом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 51-летний житель Пронска. Он сообщил, что в сторожке на свалке на окраине поселка его знакомый угрожает ему убийством.

На место выехали участковые уполномоченные. Они изъяли у 45-летнего мужчины кухонный нож и доставили его в отдел полиции.

По предварительным данным, житель Пронска пришел к знакомому сторожу с алкоголем. Во время застолья между мужчинами возник спор: гость обвинил приятеля в том, что несколько лет назад его уволили с работы из-за слов коллеги. Сторож это отрицал. В ходе ссоры мужчина схватил нож и стал угрожать собутыльнику. Испугавшись, тот позвонил в полицию.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.