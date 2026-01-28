В ОП предложили ввести совместный декретный отпуск для работающих родственников

Совместный декретный отпуск для определённых работающих членов семьи даст возможность поддерживать молодых матерей, не уходя в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

