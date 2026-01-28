В ОКБ имени Семашко появилось новое оборудование для диагностики зрения

В Центре рефракционной хирургии ОКБ имени Семашко появился современный компьютерный периметр — оборудование для исследования полей зрения. Отмечается, что аппарат позволяет выявлять нарушения на ранних стадиях, в том числе при глаукоме и заболеваниях зрительного нерва. Также новое оборудование повышает точность диагностики.