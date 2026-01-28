В МЖД рассказали о расчистке ж/д путей в Рязанской области от снега

Отмечается, что из-за снегопада на ж/д путях ведутся непрерывные работы. Ежесуточно в Рязанской области курсируют 10 спецмашин. За минувшую ночь убрали около пяти тысяч кубометров снега. В очистке путевой и пассажирской инфраструктуры работал 231 человек. Сейчас работы продолжаются. Для борьбы с наледью на контактной сети на линии выведено три локомотива, оборудованных вибропантографами. Также на МЖД организован оперштаб, который координирует работу по уборке снега.

