В МИД Украины заявили, что мирных соглашений будет два

Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Сибига рассказал, что Украина подпишет с США мирный план из 20 пунктов, а штаты отдельно подпишут документ с РФ. Он отметил, что подписи ЕС в документе не будет. По словам министра, впервые речь идет именно о термине «гарантии безопасности». Глава украинского МИД добавил, что важные элементы будущих договоренностей — присутствие в Украине иностранных войск и «пакет сдерживания». Также Сибига сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов — о территориях и ЗАЭС.

