В Калуге на бывшем заводе Volkswagen произошел пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости». Пожар начался в одном из цехов. Сотрудники завода эвакуировались самостоятельно. Отмечается, что площадь возгорания составила 4 тысячи кв. метров. В настоящее время на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.