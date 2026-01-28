В Иркутске мужчина взял в заложники подругу жены и убил

В Иркутске мужчина взял в заложники подругу жены и убил. Об этом 28 января сообщила «База»,

По данным Telegram-канала, накануне трагедии от мужчины ушла жена и забрала семилетнего сына «из-за постоянного домашнего насилия». Отмечается, что супруга находилась в приюте «Оберег» для женщин с похожей жизненной ситуацией.

Как выяснила «База», сотрудники организации передали в полицию данные о насилии, о чем узнал супруг и пришел в ярость.

«Мужчина стал караулить недалеко от приюта жену. Но так и не встретив ее, схватил первую попавшуюся женщину. Под угрозой расправы он затащил ее к себе домой. По стечению обстоятельств, заложница была подругой жены нападавшего и тоже подопечной „Оберега“», — говорится в посте.

По информации «Базы», к квартире мужчины прибыли экстренные службы и силовики — они несколько часов вели переговоры и уговаривали отпустить заложницу. В половине третьего ночи мужчина вышел сдаваться полиции и сообщил, что задушил женщину.

В посте указано, что он задержан. У погибшей остались двое маленьких дочерей.

Фото и видео взято из Telegram-канала «База».