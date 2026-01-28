В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить рабочую неделю до 30 часов для одного из родителей, имеющих троих и более детей. Как отмечает РИА Новости, этот документ разработали депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенатором Еленой Афанасьевой.

Депутат подчеркнул, что сейчас в России нормальная рабочая неделя составляет 40 часов, а сокращенное рабочее время доступно только определенным категориям работникам. В их число многодетные родители не входят, хотя у них много обязанностей по уходу за детьми.

Слуцкий отметил, что у работающих многодетных родителей каждая минута на счету, и не все могут позволить себе помощь нянь или родственников.

Авторы законопроекта считают, что его принятие поможет многодетным семьям лучше совмещать работу и семейные обязанности, улучшит качество жизни и поддержит демографическую политику России.