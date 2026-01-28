Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 512
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 742
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 348
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 645
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В Госдуме захотели сделать бесплатным зубное протезирование для всех пенсионеров
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил сделать зубное протезирование бесплатным для всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом пишет РИА Новости.

Он собирается внести изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании», которые будут рассмотрены Госдумой в четверг.

По словам Миронова, многие пожилые люди сталкиваются с проблемами зубов, что негативно сказывается на их здоровье. Ухудшение состояния зубов может привести к проблемам с питанием и другим заболеваниям. Он подчеркнул, что не у всех есть возможность платить за стоматологические услуги, а бесплатные услуги доступны только в рамках специальных программ для льготников и не во всех регионах.

Миронов считает, что законопроект поможет обеспечить равный доступ к стоматологическим услугам для всех пожилых россиян и устранить различия между регионами.