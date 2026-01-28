В Госдуме захотели сделать бесплатным зубное протезирование для всех пенсионеров

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил сделать зубное протезирование бесплатным для всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом пишет РИА Новости. По словам Миронова, многие пожилые люди сталкиваются с проблемами зубов, что негативно сказывается на их здоровье. Ухудшение состояния зубов может привести к проблемам с питанием и другим заболеваниям. Он подчеркнул, что не у всех есть возможность платить за стоматологические услуги, а бесплатные услуги доступны только в рамках специальных программ для льготников и не во всех регионах.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил сделать зубное протезирование бесплатным для всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом пишет РИА Новости.

Он собирается внести изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании», которые будут рассмотрены Госдумой в четверг.

По словам Миронова, многие пожилые люди сталкиваются с проблемами зубов, что негативно сказывается на их здоровье. Ухудшение состояния зубов может привести к проблемам с питанием и другим заболеваниям. Он подчеркнул, что не у всех есть возможность платить за стоматологические услуги, а бесплатные услуги доступны только в рамках специальных программ для льготников и не во всех регионах.

Миронов считает, что законопроект поможет обеспечить равный доступ к стоматологическим услугам для всех пожилых россиян и устранить различия между регионами.