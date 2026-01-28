В Госдуме рассказали, как мошенники обходят ограничения на количество сим-карт

Мошенники находят новые способы обхода ограничений на количество зарегистрированных сим-карт, используя так называемых «мертвых душ». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Боярский.

По его словам, проблема возникает из-за несвоевременного обновления баз данных, что позволяет аферистам регистрировать сим-карты на несуществующих граждан.

Он также напомнил, что с ноября 2025 года в России действуют правила, согласно которым на одного гражданина разрешается регистрировать не более 20 сим-карт.

В то же время правоохранительные органы активно ведут борьбу с мошенниками, использующими сим-боксы — устройства, которые позволяют одновременно управлять сотнями сим-карт.