В Госдуме предложили сделать бесплатным первое высшее образование

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости остановить рост стоимости обучения в российских вузах и сделать первое высшее образование бесплатным. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам политика, общее число бюджетных мест в 2026 году остается на уровне около 620 тысяч. При этом увеличение мест по отдельным направлениям не покрывает кадровые потребности, в том числе в медицине, где, по официальным данным, не хватает более 20 тысяч врачей.

Миронов отметил, что в 2025 году цены в среднем увеличились на 12%, в Москве — на 15,7%, в Санкт-Петербурге — на 11,1%, в регионах — около 11%. В ряде вузов и по отдельным специальностям рост достигал 40-60%.

«Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что первое высшее образование должно быть бесплатным, как это предусмотрено Конституцией РФ, особенно по востребованным для экономики специальностям.