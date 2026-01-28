В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне должны иметь возможность хранить все свои платежные карты в одном банке, не ограничиваясь пятью картами. Об этом пишет РИА Новости. Это заявление сделано в связи с законопроектом «Антифрод 2.0», который может установить лимиты на количество карт, которые могут быть выданы одному клиенту. Согласно законопроекту, банки могут выдавать не более 5 карт от одного банка одному человеку и в общей сложности не более 20 карт. Однако Аксаков считает, что такие ограничения не нужны, и если клиент хочет иметь все свои карты в одном месте, он должен иметь такую возможность.

