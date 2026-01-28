В Госдуме оценили вероятность встречи президентов Путина и Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает ложью слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности президента Украины Владимира Зеленского к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет
Чепа заявил, что на данный момент такая встреча не подготовлена и маловероятна.
«Пока, на мой взгляд, эта встреча Путина и Зеленского не подготовлена, если теоретически рассуждать о том, может ли она состояться», — отметил парламентарий.
Он также указал на недавние заявления Сибиги, который утверждал, что Украина сначала подпишет мирное соглашение с США, а затем уже США будут подписывать его с Россией. По словам Чепы, такие высказывания МИДа Украины являются манипуляцией и вызывают крайне низкий уровень доверия.
Фото: РИА Новости.