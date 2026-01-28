В центре Рязани произошло ДТП с участием Mercedes
По словам очевидцев, авария случилась 28 января на улице Соборной, около лицея № 4. Столкнулись Mercedes и Renault. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «Рязанский слон».