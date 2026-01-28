В 2025 году в ОКБ имени Семашко провели 15,7 тысяч операций

Всего за прошедший год вылечили 19 320 пациентов. Проведено более 460 тысяч амбулаторных приемов. 767 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Отмечается, что одним из важнейших событий 2025 года стало открытие Центра рефракционной хирургии — подразделения, где применяются современные технологии диагностики и коррекции зрения.

