В 2025 году грузовые автоперевозки по России подорожали на 12%

Отмечается, что рост стоимости автоперевозок по отдельным направлениям в 2025 году оказался еще более существенным. Из Омска в Новосибирск он составил 40%, по направлению Москва — Санкт-Петербург — 30%, Воронеж — Волгоград — 30%. Рост цен в ATI. SU объяснили увеличением спроса на перевозки. Со ссылкой на данные биржи отмечается, что количество размещенных на ней заявок по внутрироссийским направлениям в 2025 году выросло на 37%.

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 году выросли на 12%. Об этом 28 января сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ATI. SU.

Отмечается, что рост стоимости автоперевозок по отдельным направлениям в 2025 году оказался еще более существенным. Из Омска в Новосибирск он составил 40%, по направлению Москва — Санкт-Петербург — 30%, Воронеж — Волгоград — 30%.

Рост цен в ATI. SU объяснили увеличением спроса на перевозки. Со ссылкой на данные биржи отмечается, что количество размещенных на ней заявок по внутрироссийским направлениям в 2025 году выросло на 37%.

Кроме того, уточняется, что также повлияло сокращение количества доступной техники у перевозчиков после того, как они вернули взятые в лизинг машины, рост операционных расходов (например, топливо подорожало на 9%), высокая ключевая ставка.