Ученые предупредили россиян о небольших геомагнитных бурях
В России ожидаются слабые геомагнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не зафиксировано, поэтому геомагнитные индексы пока находятся в зеленой зоне. В ближайшие часы они могут перейти в жёлтую.
Параметры плазмы благоприятны для появления полярных сияний. Но на средних широтах, включая Москву, увидеть их маловероятно.