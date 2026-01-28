Ученые предупредили россиян о небольших геомагнитных бурях

В России ожидаются слабые геомагнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не зафиксировано, поэтому геомагнитные индексы пока находятся в зеленой зоне. В ближайшие часы они могут перейти в жёлтую.

Параметры плазмы благоприятны для появления полярных сияний. Но на средних широтах, включая Москву, увидеть их маловероятно.