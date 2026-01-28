Стали известны подробности нападения в Сергиевом Посаде

Стали известны подробности нападения в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 27-летний Давид поссорился со своей сожительницей — 33-летней Дарьей. В какой-то момент мужчина схватил нож и нанес ей не менее 40 ударов. Девушка скончалась на месте, а убийца выбежал в подъезд, где встретил соседку и ранил её. После нападения тело нападавшего нашли под окнами дома.

Отмечается, что у погибшей остался 8-летний сын, который находился с ней во время расправы.

Напомним, нападение произошло 27 января.