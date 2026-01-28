Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года проиндексируют на 6,8%. Соответствующая норма предусмотрена законом о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы, подписанным президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Социальные пенсии назначаются по старости, по случаю потери кормильца, детям, у которых неизвестны оба родителя, а также гражданам с инвалидностью, включая детей-инвалидов.