Скончался профессор РГАТУ Иван Гришин
27 января скончался профессор РГАТУ имени П. А. Костычева Иван Гришин. Об этом сообщили в соцсетях вуза.

Иван Гришин умер на 81-м году жизни. Причина смерти не указана.

Он родился 24 августа 1945 года в селе Никитино Кораблинского района. Проходил службу в рядах Советской Армии. В 1973 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Инженер электронной техники».

Начал работать преподавателем на кафедре механизации животноводческих ферм в Рязанском сельскохозяйственном институте имени профессора П. А. Костычева в 1977 году.

В 1984 году Ивану Гришину присвоили степень кандидата технических наук, в 1993 году — доктора технических наук. В 1994 году он возглавил кафедру электротехники, электрооборудования и автоматики, руководил которой по 2009 год.

Работал профессором в университете по 2016 год.

Имеет две правительственные награды: медали «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.

За годы работы в РГАТУ Иван Гришин совмещал преподавательскую, научную и административную деятельность с активной общественной работой.

Прощание состоится 29 января в 14:30 в часовне Спасо-Преображенского мужского монастыря по адресу: район Сысоево, 11 Г.