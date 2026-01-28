Школьники из Рязани и области поучаствовали в региональной Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам

26-27 января в РГУ им. С. А. Есенина прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому и итальянскому языкам для учеников 9-11 классов. В ней участвовали 29 школьников: 6 сдавали итальянский и 23 — китайский языки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Региональные этапы Всероссийской олимпиады по китайскому и итальянскому языкам проходят два дня и включают в себя письменный и устный туры.

Лучшие участники выходят в финал и встречаются в Москве с 22 по 27 марта. Результаты объявят не ранее 10 февраля.

Отмечается, что в Рязанской области олимпиада по 24 предметам продлится до 28 февраля, в ней участвуют около 1500 человек после 100 тысяч на школьном и 16 тысяч на муниципальном этапах.

