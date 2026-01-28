Рязоблдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за парковку на газонах и детских площадках

До 3000 планируются штрафы для для граждан, до 10 000 для должностных лиц, до 30 000 — для юрлиц. За повторные нарушения штрафы увеличатся до 5000, 15 000 и 50 000 соответственно. Отмечается, что в 2025 году зафиксировано 12 000 нарушений, из которых 2/3 совершили автомобили юрлиц, а повторно нарушили 3,5 000 водителей.

